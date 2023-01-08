Воруют из Украины: фанатка Путина жалуется на отсутствие стиральных машин для спортсменов

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова решила публично пожаловаться на условия в ее родной России. Спортсменку не устраивает малое количество стиральных машин.

Олимпийская чемпионка в Пекине-2022 рассказала об этой проблеме в местных отелях России. По словам Вероники Степановой, на 100 спортсменов установлены только две стиральные машины, которые ломают, ведь не выдерживают плотный тренировочный режим спортсменов. 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Жалобка россиянки

У нас в стране есть одно отличное место для тренировок – вот почти все там хорошо, а еда просто отличная. Но на 100 спортсменов – две стиральные машины. Даже полторы – вторая ломалась несколько раз, не выдерживала наш тренировочный план. В 2023-м никто не хочет пахнуть потом – стираем мы часто, а стиральные машины не такие уж дорогие, чтобы их не ставить "гуще",

– написала олимпийская чемпионка.

Реакция россиян

Вероника Степанова – олимпийская чемпионка по лыжной эстафете (4х5 килограммов) в Пекине в 2022 году.

Интересно, что в комментариях россияне неоднозначно восприняли жалобу своей спортсменки. Одни отмечали, что нужно потерпеть, а другие в своих комментариях напомнили о войне против Украины.

Теперь понятно, почему тянут стирали из соседней страны,

– прокомментировал один из россиян.

Были и такие, которые увидели в ее обращении измену, назвав ее патриоткой, но с сарказмом. Читатель отметил, что Степанова не жаловалась на такие проблемы, когда выступала в Европе до 24 февраля.

В комментариях нашлись и такие, которые начали говорить, что в Европе вообще не стирают одежду, ведь экономят электроэнергию.