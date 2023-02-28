Капитан Фиорентины забил курьезный гол из центра поля за воротничок голкипера: эпическое видео

В понедельник, 27 февраля, в рамках 24-го тура Серии А встречались Верона и Фиорентина. "Фиалки" одержали уверенную победу 0:3, а последний гол стоит отдельного внимания.

Уже в первом тайме счет в матче был 0:2 в пользу Фиорентины. Сначала Барак на 12-й минуте размочил нули на табло, а уже в конце первой части тайма Кабрал удвоил преимущество "фиалок". 24 канал.

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Курьезный гол, приведший к разгрому

В течение второго тайма ближе к третьему голу были гости, чем к первому мячу Верона. Что привело к третьему взятию ворот хозяев. На 89-й минуте в центре поля на газоне оказался игрок Фиорентины, судья уже шел к пострадавшему, но капитан "фиалок" решил не останавливать игру.

Бираги пробил из центра поля, забросив мяч за воротничок голкиперу Вероны, не ожидавшему, что арбитр даст продолжить игру. Однако главный судья встречи не только не свистнул, но и засчитал взятие ворот от гостей. Счет эпически стал 0:3 в пользу "фиалок".

Для 30-летнего левого защитника и капитана Фиорентины этот гол стал лишь вторым в 32 сыгранных матчах в текущем сезоне. Также в его активе 7 результативных передач.

Такой довольно курьезный гол Бираги поставил точку в матче – 0:3, уверена победа Фиорентины над Вероной.

Фиорентина с 28 очками идет 12-ю.

Верона не может выбраться из зоны вылета – 18 место среди 20 клубов Серии А. Клуб набрал всего 17 баллов и продолжает борьбу за выживание.

Верона – Фиорентина: видеообзор матча (гол Бираги с 4:20)