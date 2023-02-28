Вже у першому таймі рахунок у матчі був 0:2 на користь Фіорентини. Спершу Барак на 12-й хвилині розмочив нулі на табло, а вже наприкінці першої частини тайму Кабрал подвоїв перевагу "фіалок", пише 24 канал.

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Курйозний гол, який привів до розгрому

Протягом цілого другого тайму ближчими до третього голу були гості, аніж до першого м'яча Верона. Що привело до третього взяття воріт господарів. На 89-й хвилині у центрі поля на газоні опинився гравець Фіорентини, суддя вже йшов до постраждалого, але капітан "фіалок" вирішив не зупиняти гру.

Бірагі пробив з центра поля, закинувши м'яч за комірець голкіперу Верони, який не очікував, що арбітр дасть продовжити гру. Однак головний суддя зустрічі не лише не свиснув, а й зарахував взяття воріт від гостей. Рахунок епічно став 0:3 на користь "фіалок".

До слова. Для 30-річного лівого захисника та капітана Фіорентини цей гол став лише другим у 32-х зіграних матчах у поточному сезоні. Також у його активі 7 результативних передач.

Такий доволі курйозний гол Бірагі поставив крапку у матчі – 0:3, впевнена перемога Фіорентини над Вероною.

Фіорентина з 28 очками йде 12-ю.

Верона не може вибратись із зони вильоту – 18-те місце серед 20 клубів Серії А. Клуб набрав лише 17 балів та продовжує боротьбу за виживання.

Верона – Фіорентина: відеоогляд матчу (гол Бірагі з 4:20)