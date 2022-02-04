Вернули из дубля: конфликта между лидером атаки Зари и клубом больше нет
Источник:Meta-ratings.com.ua
Владислав Кочергин и Заря уладили все проблемы, которые были между сторонами. Футболист полетит на вторые сборы с луганским клубом.
Нашли общий язык
В субботу, 5 февраля, луганская Заря улетает на второй тренировочный сбор в Турцию. В команде Виктора Скрипника пополнение. Вместе с командой полетит один из лидеров Владислав Кочергин.
Кстати Одного из лидеров Зари вернули из дубля: игрок хотел покинуть клуб, но его наказали
По информации издания, конфликт между футболистом и луганским клубом исчерпан. Добавим, что второй сбор продлится с 5-го по 17-е февраля.
Что было между Кочергином и Зарей
Кочергину поступило предложение о продлении контракта с луганским клубом. На что правый полузащитник ответил отказом. Даже улучшенные условия не привлекли игрока.Важно. Контракт Кочергина с Зарей рассчитан до конца июня 2022 года.
Такой ответ не понравился боссам команды, поэтому Владислав был переведен в дубль. После чего футболист пропустил часть осеннего сезона и первый тренировочный сбор в Турции.
В последний раз Кочергин выходил на футбольное поле в официальном матче еще 3 октября в УПЛ против Десны. В той встрече Владислав отметился ассистом.
Пока неизвестно, согласился ли Кочергин на новый контракт Зари.
- В сезоне-2021/2022 полузащитник отыграл за луганский клуб 14 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.
- Кочергин выступает за Зарю с июля 2017 года.