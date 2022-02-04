Нашли общий язык

В субботу, 5 февраля, луганская Заря улетает на второй тренировочный сбор в Турцию. В команде Виктора Скрипника пополнение. Вместе с командой полетит один из лидеров Владислав Кочергин.

Кстати Одного из лидеров Зари вернули из дубля: игрок хотел покинуть клуб, но его наказали

По информации издания, конфликт между футболистом и луганским клубом исчерпан. Добавим, что второй сбор продлится с 5-го по 17-е февраля.

Что было между Кочергином и Зарей

Кочергину поступило предложение о продлении контракта с луганским клубом. На что правый полузащитник ответил отказом. Даже улучшенные условия не привлекли игрока.

Важно. Контракт Кочергина с Зарей рассчитан до конца июня 2022 года.

Такой ответ не понравился боссам команды, поэтому Владислав был переведен в дубль. После чего футболист пропустил часть осеннего сезона и первый тренировочный сбор в Турции.

В последний раз Кочергин выходил на футбольное поле в официальном матче еще 3 октября в УПЛ против Десны. В той встрече Владислав отметился ассистом.

Пока неизвестно, согласился ли Кочергин на новый контракт Зари.