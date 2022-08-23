Все как было, так и осталось, – Вернидуб прокомментировал свое возвращение в УПЛ

Во вторник, 23 августа, стартовал новый сезон украинской Премьер-лиги. В одном из матчей Колосс сыграл против новичка УПЛ – Кривбасса.

Вернидуб: Особо комментировать ничего не хотелось бы

Для Юрия Вернидуба это был первый матч после трехлетней паузы в чемпионате Украины. Свое возвращение наставник Кривбасса хорошо запомнит.

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Специалист не сдержал свои эмоции, за что и получил красную карточку. Он был возмущен работой арбитра.

Особо комментировать ничего не хотелось бы. Поздравляю Колос с победой. К сожалению, мы проиграли. Скажу одно: три года я не работал в чемпионате Украины – ничего не меняется. Все как было, так и осталось. Те люди, которые следят за футболом, понимают, о чем я говорю,

– сказал тренер.

Подопечные Вернидуба уступили Колосу со счетом 1:0. Наставник криворожской команды поделился своими эмоциями по поводу старта УПЛ.

"Ребята старались. И в первом тайме они играли так, как мы и договаривались. Хотя игра не была быстрой, но мы владели инициативой. Пропустили гол по стандарту, потом во втором начали двигаться. Видимо, вспомнили, что нужно и нужно играть. Начали появляться какие-то моменты, но, к сожалению, не сумели их реализовать, хотя и у Колоса было два опасных стандарта.

Вот и весь футбол. А так постоянные свистки: только начинаем атаку, то не там мяч бросил, то не там поставил. Я думаю, так в хороших чемпионатах не судят, а судят немного по-другому. Дают возможность, чтобы развивался темп игры. В этом и есть интерес футбола, чтобы он был скорым. Там где надо арбитр не свистит, там где не надо – свистит. Все наоборот", – отметил Вернидуб.

Юрий Вернидуб не отломился от своих воинских обязанностей. Он совмещает тренерскую деятельность со службой в ВСУ. Наставник Кривбасса поблагодарил наших защитников.

Почти девять месяцев не было чемпионата Украины. Всем тяжело начинать. Надо отдать должное нашим славным Вооруженным силам Украины, которые сейчас защищают нашу землю от оккупантов и дают нам право проводить эти матчи. Снимаю перед ними шляпу, ведь знаю, как это и что это такое. Слава Украине! Слава нашим защитникам! Слава нашим живым героям. Слава героям, которых с нами нет. Но они всегда будут в наших сердцах,

– подчеркнул специалист.

Как начался новый сезон УПЛ