Вернидуб остался в Шерифе: тренер-герой из Украины подытожил успешный год

Юрий Вернидуб стал настоящим героем Шерифа. Молдавский клуб решил продлить соглашение с украинским наставником.

Вернидуб: о нас узнал весь футбольный мир

55-летний наставник из Украины стал одним из самых успешных тренеров в истории Шерифа. Юрий Вернидуб прокомментировал 2021-й год для своей команды.

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Экс-тренер Зари доволен успехами команды в уходящем году. Главный достижением команды стал выход в групповой раунд Лиги чемпионов.

Вернидуб пожелал всем болельщикам клуба всего наилучшего. Специалист заверил, что он и его тренерский штаб сделают все от себя возможное, чтобы в 2022-м фанаты пережили еще больше положительных эмоций после выступлений их любимой команды.

Я думаю, что это был отличный год. Для Шерифа в том числе. Мы хорошо поработали, о нас узнал, видимо, весь футбольный мир. Хочу пожелать всем нашим болельщикам и поклонникам удачи, счастья, здоровья, мира. Пусть в новом году те эмоции, которые они пережили вместе с нами, увеличатся,

– сказал Вернидуб.

Отметим, что недавно Шериф продлил соглашение с украинским специалистом. Вернидуб остается в Молдове до конца 2024-го, финансовые условия нового соглашения не сообщают.

Интересно, что на наставника претендовали клубы из Венгрии и Саудовской Аравии.

Как выступил Шериф в 2021 году

Молдавский клуб завершает 2021-й в статусе лидера чемпионата. В активе Шерифа после 17 туров 44 очка, на два балла меньше у ближайшего конкурента, которым является Петрокуб.

Исторический групповой этап Лиги чемпионов подопечные украинца завершили на третьем месте. Шериф гарантировал себе еврокубковую весну, продолжая свои выступления в Лиге Европы.

Карьера Вернидуба в Шерифе