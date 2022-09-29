Тренер Беленюка рассказал, вернется ли Жан в спорт ради Олимпиады-2024

Жан Беленюк стал единственным олимпийским чемпионом на Играх-2020 в Токио. Спортсмен еще не определился, отправится ли на следующую Олимпиаду в Париж.

Шацких: Жан принял очень правильное для себя решение

Следующие Игры состоятся в Париже в 2024 году. Тренер сборной Украины по греко-римской борьбе Владимир Шацких надеется, что Жан Беленюк вернется на ковер и попытается взять еще одно олимпийское "золото".

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Пока вообще неизвестно, будет ли продолжать карьеру титулованный борец. Жан уже пропустил чемпионат мира. По мнению тренера, перерыв в выступлениях заставит Беленюка загрустить по борьбе и победным эмоциям.

Считаю, что Жан принял очень верное для себя решение. Да, мы могли получить дополнительную медаль на ЧМ. Но самое важное, чтобы он будет готов к следующему чемпионату мира и Олимпиаде, если захочет этого. Мы для этого и делаем паузу, чтобы он соскучился по результату и вернулся в борьбу.

– сказал тренер "сине-желтых".

Наставник добавил, что уважает решение Жана, ведь Беленюк не мог просто ехать с участием. Если бы Жан принял решение ехать, то только за "золотом", а не просто за "серебром" или "бронзой".

Чемпионат мира-2022 по борьбе проходил с 10 по 18 сентября в сербском Белграде. Украинские борцы и борчини завоевали 6 наград (одно серебро и пять бронз).

Напомним, что на Олимпиаде-2020 украинская сборная по борьбе принесла нашей стране три медали – "золото" Жана Беленюка и две "бронзы" Ирины Коляденко и Аллы Черкасовой.