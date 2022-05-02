Вереск может изменить свою эмблему через букву "V" в названии

Бывший президент ровенского Вереса Алексей Хахлев предложил сменить эмблему клуба. Все потому, что в названии команды есть "V".

Буква "V" – символ российской агрессии

Бывший президент клуба сейчас возглавляет Ровенскую областную ассоциацию футбола. В своем сообщении в фейсбуке он предложил сменить эмблему клуба.

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Специалист озабочен, что клуб может ассоциироваться с оккупантами. Ведь буква V является одним из символов вторжения России в Украину.

По его мнению, Вересу стоит вернуть старую эмблему, в которой название клуба было написано на украинском.

"Во избежание ухудшения репутации и недопустимости распространения запретной символики обращаюсь к руководству, акционерам и членам Наблюдательного совета Вереса, а также ко всем красно-черным болельщикам:

немедленно убрать из всей символики Народного клуба заглавную букву "V", как символ российской агрессии против Украины

предлагаю оперативно вернуться к начальной версии изображения герба и всей символики НК Верес Ровно", – написал экс-президент ровенского клуба.



Клуб содержит в названии букву "V" / фейсбук Алексея Хахлева

Хахлев был президентом Вереса до марта 2018 года. В тот момент он уже занимал должность главы Ровенской областной ассоциации футбола.

На момент остановки чемпионата Верес занимал девятое место в чемпионате Украины, имея 23 очка после 18 туров.