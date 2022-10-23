Первый официальный матч на стадионе "Авангард" Верес провел против Руха. И этот матч закончился вничью. Дальше была игра против Металлиста, и ровенчане проиграли. 23 октября в гости к Вересу приехала Заря. В этом матче хозяева поля снова не сумели победить.

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Все в матче решил единственный гол во втором тайме. Заре удалось сбежать в атаку, и Антюх решил пробить. Защитник Вереса Вовченко пытался заблокировать удар, но мяч от него срикошетив, полетел по высокой дуге над голкипером.

При этом в первом тайме был похож эпизод, когда Пасич пробивал. Но тогда после рикошета мяч пролетел мимо ворот Зари.

Стоит отметить, что этот гол Антюх забил, выйдя на замену. Это первый гол в официальном матче для игрока с 1 мая 2021 года. Но тогда он играл за Колос. Дальше в его карьере было Динамо. Но забить голы в официальных матчах за киевский клуб ему не удалось (он забивал только в товарищеских матчах).

Вереск мог спастись от поражения. И даже отправил мяч в ворота соперника. Но Пасич забил из офсайда.

Заря благодаря этой победе поднялась на четвертое место, обойдя как раз Верес.

Видеообзор матча Верес – Заря