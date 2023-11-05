Рикошет украл победу у гостей: Верес расписал ничью с Зарей – видео голов

Воскресный 13-й тур УПЛ-2023/2024 закончился боевой ничьей в Ровно. Верес сумел спастись от поражения против Зари.

Верес – Заря 2:2

Голы: Вовченко, 44, Близниченко, 89 – Нагнойный, 37, Яцик, 61

В первом тайме команды обменялись голами. Первой в поединке повела Заря 0:1. На 37-й минуте Нагнойный выиграл борьбу на втором этаже и пробил по воротам хозяев после классной передачи с фланга от Данченко. Опытный Когут не сумел спасти свою команду от пропущенного гола, пишет 24 Канал.

Читайте также Форварды на высоте: Металлист 1925 одержал волевую победу в матче с Черноморцем – видео

Однако луганский клуб владел преимуществом в счете всего 7 минут. Уже под занавес первого тайма ровенчане сравняли счет 1:1. Результативным стал угловой. Вовченко выпрыгнул выше других и заставил болельщиков Вереса порадоваться.

С равным счетом команды ушли на 15-минутный перерыв.

Отдых лучше возымел гостей, которые на 61-й минуте второй раз в поединке повели в счете 1:2. В этот раз угловой стал голевым для подопечных Кривенцова. Яцик лучше сыграл на втором этаже и вывел Зорю вперед.

Преимущество гостей продержалось почти до финального свистка. Казалось, что Заря уже в шаге от выездного поражения, а ее поклонники уже добавляли три балла в турнирную таблицу.

Но все планы луганского коллектива разрушил Близниченко, решившийся на достаточно курьезный удар из-за пределов штрафной после передачи Ковалюка. Мяч на пути к воротам Зори сменил траекторию после рикошета от ноги центрбека гостей и озадачил голкипера Сапутина, оставшегося стоять в другом углу своих владений.

Верес вырвал домашнюю ничью у Зари на последних минутах встречи 2:2.

Видео всех голов матча Верес – Заря

Верес теперь набирал 8 баллов и продолжает идти в зоне вылета, куда опустилась и Заря. У ровенчан 15-я позиция, а у луганского клуба – 13-я (10 очков).