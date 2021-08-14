Верес не реализовал пенальти и разошелся миром с Ворсклой: видео

В субботу, 14 августа, состоялся матч 4 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграли ровненский Верес и полтавская Ворскла. Команды не смогли определить сильнейшего на стадионе "Авангард".

Верес – Ворскла 1:1

Гол: Солдат, 54 – Тиль, 49

Нереализованный пенальти: Сергийчук, 57 (Верес)

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После невнятного старта сезона полтавская команда начинает набирать обороты. Серия матчей со счетом 2:2 закончилась, а после нее начались победы над львовскими командами – 2:0 над Рухом, 4:1 над Львовом. Теперь в соперниках Ворсклы еще одна западноукраинская команда и полтавчане играли на выезде.

Правда, луцкий Авангард хоть и является уже, наверное, очень привычным для Вереса, но все же ровненчане будут играть не на домашнем стадионе. Обе команды будут стремиться набрать очки – Ворскла хочет удержаться в лидирующей группе, а Верес – оставить пелетон аутсайдеров позади.

На старте матча Сергийчук мог выскочить на свидание с Потрошителем, отдавал направо на Гегедоша, но Тамм заблокировал пас.

На 45-й минуте Верес успел провести еще одну свою атаку в первом тайме, но до удара ее не довел, поэтому Виталий Романов решил завершить попытки обеих команд пробить в направлении рамки.

После перерыва события в матче приобрели новых красок. Сольный проход Челядина закончился падением в штрафной Вереса и ударом с 11-метровой отметки. Оливье Тилль мощно ударил под левую стойку, Когут угадал угол, дотянулся до мяча, но не отбил его.

Видео гола Тилля

Верес смог реабилитироваться через 5 минут – Солдат на дальней штанге головой замкнул навес Гегедоша с углового.

Видео гола Солдата

На 57-й минуте "красно-черные" вообще могли выйти вперед. Верес убежал в контратаку, Геннадий Пасич с левого фланга отдал в центр поля на Гегедоша, Робби развернулся и продолжил правее на Сергийчука, Михаил убирал мяч под себя, но зацепился за ногу Тамма.

Но Сергийчук не забил пенальти. После удара пробивной мяч попал в перекладину!

В конце матча Пердута выборол мяч справа и простреливал – "круглый" после рикошета едва не залетел в ближний угол, но Когут перевел на угловой.

В итоге, команды разошлись миром, а Верес смог набрать свое второе очко в чемпионате Украины, поднявшись на 12 место. Ворскла с 8 баллами расположилась четвертой.

Верес – Ворскла видеооголяд