Первый зимний новичок Вереса: команда Вирта подписала воспитанника Динамо

Ровенский Верес официально объявил о своем первом новичке, который был подписан во время зимнего перерыва. Игроком команды стал защитник Денис Балан.

Воспитанник Динамо Денис Балан решил вернуться в украинскую Премьер-лигу. Ровенский Верес на официальном сайте сообщил о подписании опытного футболиста.

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29-летний защитник подписал контракт с ровенский клубом сроком на полтора года. Основная позиция Балана на поле – левый защитник, однако при необходимости он может сыграть на противоположном фланге.

Что известно о Денисе Балане

Денис Балан родился в Одессе. Первые шаги в футболе делал в детской школе одесского Черноморца, откуда перешел в академию киевского Динамо.

Играл за молодежную команду киевского Динамо, Динамо-2, Реал Фарма, Черкасский Днепр, Черноморец, Ингулец, Кривбасс.

У Фулбека есть опыт выступлений за рубежом. Балан защищал цвета чешского Таборско и словацкого ВиОн.

В украинской Премьер-лиге Балан сыграл 25 матчей и забил 2 гола.

Кроме того, Денис выступал за юношеские сборные Украины разных возрастов.

Напомним, что Верес после первого круга занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ. Команда Юрия Вирта набрала 17 очков в 15 матчах.

Во время зимнего перерыва команду покинули три футболиста: защитник Роман Мирошник, хавбек Сергей Шестаков и форвард Михаил Сергийчук.