Гол Гегедоша принес Вересу дебютную победу в УПЛ: Кобин закурил после неудачного пенальти

Программа 5 тура украинской Премьер-лиги продолжилась 21 августа матчем между Вересом и Минаем. Поединок в Луцке завершился минимальной победой Вереса. Для ровненчан это дебютная победа в сезоне.

Верес – Минай 1:0

Гол: Гегедош, 60

Незабитый пенальти: Билоног, 66 (Минай)

Удаление: Дахновский, 90+3 (Верес)

Примечательно Сможет ли Динамо отобрать первые очки у Десны: прогноз букмекеров на матч УПЛ

Первый момент уже в начале игры возник у номинальных хозяев поля в Луцке. Футболистам Вереса удалось загрузить мяч в штрафную гостей с левого фланга. Вратарь Миная Кучер неудачно сыграл на выходе, но игроки Вереса не воспользовались случаем забить гол.

Минай ответил острым выходом Кулиева почти один на один с голкипером ровненчан Когутом. Игрок гостей сумел протолкнуть мяч на Евгения Селезнева, но форварда опередил соперник и выбил мяч.

На 24 минуте мяч наконец побывал в сетке ворот. Евгений Селезнев получил передачу за спины защитников и пробил мимо голкипера. Но гол сразу отменили из-за офсайда у Евгения.

Через 5 минут у Миная была вторая возможность: после подачи углового Багайоко оказался перед пустыми воротами Когута, но не смог направить мяч в сетку.

Сразу после перерыва у более настойчивого Миная был еще один полумомент: Кулиев нанес красивый обводящий удар из-за пределов штрафной. К сожалению для игрока Миная, мяч коварно обошел "девятку" ворот Вереса.

Безумный момент Вереса

На 57 минуте Минай едва не отличился курьезным автоголом, который вошел бы в историю футбола. Горин отдал пас на своего голкипера, но тот не остановил мяч.

Кучер успел помешать мячу пересечь линию. Но потому, что это был пас на своего голкипера и тот сыграл руками – арбитр назначил свободный удар с линии вратарской площадки.

Игроки Миная выстроились в стенку на линии ворот. Гончаренко пробивал в нижний угол, но не попал в ворота. Потеряв невероятную возможность, ровненчане таки забили гол на 60 минуте.

Багайоко неудачно выбил мяч и бывший футболист Миная Роберт Гегедош поймал мяч на ногу и пробил в касание. Нападающий Вереса попал в угол ворот и вывел свою команду вперед!

Видео гола Гегедоша

На 65 минуте Минай получил шанс отыграться. Мельник неудачно выбил мяч, который попал ему в руку в штрафной – пенальти. Но Билоног не смог переиграть Когута: голкипер Вереса отбил мяч!

Смотрите также Не выдержали нервы: тренер Миная Кобин закурил на стадионе после потерянного пенальти – фото

После пропущенного гола Минай держал мяч и пытался сравнять счет. Но огорчить болельщиков Вереса гости с Закарпатья не смогли, несмотря на то, что доигрывали матч в большинстве. Ровненчане же одержали важную победу!

Верес – Минай видеообзор