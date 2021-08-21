Кобин закурил на матче УПЛ
За три матча Минай со скрипом взял 4 очка и надеялся на победу 21 августа в матче против новичка УПЛ Вереса. Но все пошло не по сценарию закарпатцев.
Это интересно Если бы я еще туда пришел – был бы капец, – легенда Шахтера отказался помогать Луческу в Динамо
Минай пропустил гол после перерыва, но почти сразу имел возможность сравнять счет. Гости заработали пенальти. Но Белоног не переиграл Когута с 11 метров.
Нервный тренер Миная Кобин не нашел ничего лучше, как закурить. Кобин выкурил сигарету прямо на стадионе.
Скриншот трансляции матча на канале"Футбол 2"
- Василий Кобин возглавлял Минай с 2019 до 2021 года. Именно он вывел клуб в Премьер-лигу в 2020 году.
- В сезоне-2020/2021 Минай решил убрать тренера из-за неудачных результатов. Но после того, как Минай остался в УПЛ, клуб вернул специалиста.