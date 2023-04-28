Верес прервал неудачную серию без побед, перестреляв катящийся в бездну Львов

В битве аутсайдеров УПЛ Верес сумел одержать волевую победу в матче против Львова. На обоих игроки забили 5 голов.

Верес – Львов 3:2

Голы: Кучеров, 13, Близниченко, 18, Шестаков, 49 – Свржняк, 4, 45+1

5 ноября 2022 года. Именно тогда Верес последний раз побеждал в УПЛ – на выезде удалось обыграть Металлист 1925. А дома команда с момента частично открытия стадиона "Авангард" после реконструкции еще не побеждал. 28 апреля 2023 года эти две неудачные серии наконец были прерваны – Верес обыграл Львов.

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Хотя для хозяев поля все началось очень неудачно – команда пропустила гол уже на четвертой минуте, когда Свржняк удачно подключился к атаке и пробил по воротам.

Но радость львовян была недолгой. Сначала Кучеров отправил мяч под перекладину ворот Юрчука. Голкипер хоть и прыгал за мячом, но не дотянулся до него.

Еще через пять минут Юрчук ошибся после дальнего удара Близниченко, и Верес уже вышел вперед в счете.

В общем, на поле было немало борьбы. И моментов, чтобы забить гол. И Львову удалось сравнять счет. Все тот же Свржняк на первой компенсированной минуте до первого тайма смог сравнять счет. Он замкнул в прикосновение прострел с фланга.

А вот в начале второго тайма уже Верес забил гол. Шестаков пробил головой после того, как мяч несколько раз срикошетил от игроков в штрафной.

Далее обе команды создали несколько возможностей, чтобы отличиться. И Львов мог избежать поражения, и Верес мог забить четвертый гол в ворота соперника. Но отличиться так некому и не удалось.

Верес побеждает впервые дома в этом сезоне. И прерывает серию из 11 матчей без побед в УПЛ, поднявшись из зоны вылета на 11 место. Львов продолжает оставаться худшей командой УПЛ – шестое подряд поражение и последнее место в турнирной таблице.

Верес – Львов видеообзор