Колос не смог переиграть Верес, который сыграл первый матч после возвращения в УПЛ: видео

Ровненский Верес вернулся в украинскую Премьер-лигу (УПЛ). В субботу, 24 июля, Верес поделил очки с Колосом в рамках 1-го тура УПЛ нового сезона 2021/2022.

Верес – Колос 0:0

Смотрите также Львов и Мариуполь расписали "мировую" в первом матче нового сезона УПЛ: видео

В первом тайме обе команды продемонстрировали сырой футбол без большого количества даже полумоментов. Только у Игоря Ильина была неплохая возможность для гола, но он не воспользовался ею.

После перерыва команды продолжили играть в том же духе. Только на 56 минуте Верес создал два серьезных момента. Сначала Геннадий Пасич после паса своего брата Евгения пробил через себя.

Голкипер Колоса Евгений Волынец совершил чудесное спасение. Через минуту игрок Вереса Сергийчук из пределов штрафной пробил в нижний угол, но и здесь Волынец был на высоте!

Колос ответил моментом у Нуриева. Кариока классно навесил в штрафную, но Немчанинов помешал Анатолию переправить мяч в ворота. Через несколько минут Нуриев создал для себя момент, однако пробил в руки Когуту.

В итоге команды так и не смогли наиграть хотя бы на один гол и поделили очки в первом туре УПЛ.

Верес – Колос видеообзор