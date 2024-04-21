Верес выбил Днепр-1 из чемпионской гонки: аутсайдер УПЛ сыграл вничью с командой Максимова

Воскресную программу 25-го тура УПЛ открыл матч в Ровно между местным Вересом и Днпром-1. Команды забивали голы лишь в первом тайме.

Верес – Днепр-1 1:1

Голы: Дахновский, 19 – Адамюк, 33

Перед отчетным поединком "спортклубовцы" дважды сыграли вничью, потеряв драгоценные очки. В поединке против Вереса подопечные Юрия Максимова надеялись одержать победу, пишет 24 Канал.

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Третья подряд ничья Днепра-1 подряд

Хозяева поля ведут отчаянную борьбу за прописку в элитном дивизионе. Поэтому отдавать очки они не собирались. Уже на 19-й минуте поединка хавбек Вереса Дахновский воспользовался ошибкой защитников Днепра-1 и открыл счет.

Команда Максимова довольно быстро отыгралась. На 33-й минуте после розыгрыша углового отличился Адамюк, который удачно сыграл на добивании.

Впрочем, на большее днепровская команда не сподобилась. Во втором тайме счет на табло не изменился. В итоге матч на стадионе "Авангард" в Ровно завершился вничью 1:1.

Турнирное положение команд

Днепр-1 практически потерял шансы на чемпионство. За пять туров до завершения чемпионата команда Максимова отстает от лидера на 10 очков. Однако у Шахтера есть еще две игры в запасе.

Верес поднялся на одну строчку в турнирной таблице. Подопечные Олега Шандрука занимают 13-е место с 20 баллами. Такое же количество очков у киевской Оболони, но у "пивоваров" хуже разница забитых и пропущенных мячей.

Видеообзор матча Верес – Днепр-1