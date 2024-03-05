Ярмоленко близок к возвращению на поле: сыграет ли в следующем матче УПЛ

Андрей Ярмоленко с октября 2023 года не появлялся на футбольном поле из-за травмы колена. Его прооперировали в одной из клиник Барселоны и с тех пор лидер Динамо восстанавливался.

В начале февраля 34-летний правый вингер киевлян провел первую тренировку в общей группе с командой. Теперь же он стал максимально близким к официальному возвращению.

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Ярмоленко может сыграть против Вереса

По информации издания, Андрей Ярмоленко готовится к матчу против Вереса и имеет все шансы попасть в заявку команды на игру. Решение об участии игрока в поединке будет приниматься перед поездкой в Ровно.

Отметим, что матч состоится 7 марта, стартовый свисток прозвучит в 18:00.

Сообщается также, что футболист хочет как можно скорее набрать игровой тонус и помочь сборной Украины в поединках плей-офф за право поехать на Евро-2024.

. Андрей Ярмоленко в сезоне-2023/2024 провел за Динамо 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

На даный момент киевское Динамо занимает четвертую строчку в турнирной таблице УПЛ и отстает от первого места на 4 зачетных пункта, однако имеет 3 поединка в запасе.