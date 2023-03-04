Верес не "on fire": Черноморец в равном поединке преодолевает ровенский коллектив – видеообзор

Команда по нижней части турнирной таблицы продемонстрировала жажду побед. "Середняк" УПЛ не смог ничего противопоставить одесскому коллективу.

Верес – Черноморец 1:3

Голы: Маткобожик, 60 – Бадибанга, 13, Алефиренко, 76, Гладкий, 90+3.

Ровенский Верес и одесский Черноморец сошлись в рамках 16-го тура Украинской Премьер-лиги. Гостям удалось одержать победу со счетом 1:3 и получить шанс на выход из зоны вылета. 24 канал.

Важная победа для подопечных Григорчука

Черноморец уже в дебюте поединка смог порадовать своих болельщиков забитым мячом. Бельгийский нападающий одесситов Зиги Бадибанга на 13-й минуте получил хорошую передачу с другой половины поля. Иностранный вингер смог обработать мяч и обыграть своего соперника, что и помогло ему выйти лицом к лицу с вратарем Вереса и горячо обыграть его, 0:1.

Ровенский коллектив решил придержать свой забитый мяч на второй тайм. На 60-й минуте матча Верес выполнил подачу в штрафную Черноморца со штрафного удара, что понесло за собой хаос у ворот одесситов. Остановить недоразумение у ворот соперника смог Александр Маткобожик, занесший мяч в ворота Черноморца, 1:1.

Однако одесситы жаждали победы. На 76-й минуте встречи гол пришел снова с подачи и на этот раз с углового. Даниэль Алафиренко оказался сам с мячом в штрафной соперника и направил кожаного в сторону ворот Вереса. Защитнику ровенского коллектива совсем немного не хватило, чтобы спасти свою команду от пропущенного гола, 1:2.

Точку во встрече на 90+3-й минуте поставил опытный нападающий Черноморца Александр Гладкий. Форвард сделал это из одиннадцатиметрового, который для одесситов заработал Близниченко, ненужно сфолив на сопернике, стоявшем спиной к воротам. Гладкий вовсю развел мяч и голкипера Вереса по разным углам ворот и превратил счет в 1:3.

Таким образом Черноморец теперь занимает 13-ю строчку турнирной таблицы. Одесский коллектив уже в шаге от того, чтобы выкарабкаться из зоны вылета, а Верес теперь не слишком внимательно держит 10-ю позицию в УПЛ.

Видеообзор матча Верес – Черноморец: