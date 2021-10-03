Желтых карточек больше, чем моментов: Верес и Александрия сыграли в безголевую ничью – видео

Ровенский Верес 3 октября принимал Александрию в 10 туре УПЛ. Команды расписали "сухую" мировую.

Верес – Александрия 0:0

Первый удар в сторону ворот нанес Верес. Выстрел Геннадия Пасича с острого угла пролетел мимо ворот. Довольно много остановок было в начале матча из-за разговоров и нарушения правил. Судья к 16-й минуте показал уже три желтые карточки.

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Жители Ровно использовали высокий прессинг, который не позволял сопернику подолгу контролировать мяч даже на своей части поля.

Самый острый эпизод был на 36-й минуте. После подачи от Александрии углового лучше всего на второй версии сыграл Бабогло. Голкипер в феноменальном прыжке парировал этот удар в упор.

Команды на двоих почти не создали голевых моментов. Команды ушли на перерыв при нулевом счете.

Лучшие моменты первого тайма: видео

Закономерная ничья

Гринь проверил на бдительность голкипера Вереса – Когут легко забрал мяч в руки. Кожушко ударом головой перебросил мяч за спину Когуту после передачи Калюжного. Но мяч не попал в створ ворот.

Футболисты обоих клубов пытались до верного разыграть хотя бы одну атаку, но во всех эпизодах не хватало последнего удара. Верес и Александрия играли в более оборонительный футбол. Из-за этого создали мало голевых моментов.

После одного из эпизодов с трибун было слышно хорошо известное футбольное правило среди фанатов: "Кто выше бьет, тот лучше играет". Болельщики тоже не были довольны уровнем игры, которые демонстрировали игроки на поле.

Дубра выиграл второй этаж, но мяч после удара головой пролетел высоко над перекладиной Вереса. Не удался удар у защитника Александрии.

Гости имели шанс за десять минут до завершения матча наконец порадовать фанатов голом. Ковалец мастерски обыграл на скорости опекуна, отдал передачу на свободного Устименко, но пробить хотя бы в створ ворот нападающему не удалось.

Команды активизировались в последние минуты второго тайма. Ковалец пушечным ударом в упор расстрелял владения Вереса – перекладина. Лидер Александрии мог принести гостям победу.