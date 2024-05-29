Шокирующее назначение: Баварию возглавил 38-летний экс-игрок Манчестер Сити

Венсан Компани стал главным тренером мюнхенской Баварии. Контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

Мюнхенская Бавария официально объявила о назначении нового главного тренера. Эту должность занял 38-летний бельгийский специалист Венсан Компани.

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Венсан Компани стал главным тренером Баварии

Компани, последним местом работы которого был английский клуб Бернли, заменил на посту наставника Томаса Тухеля. Предыдущий рулевой проработал в мюнхенском клубе лишь один сезон.

Венсан Компани и руководство Баварии поставили подписи под соглашением, рассчитанным на три года – до 30 июня 2027 года.

"Я с нетерпением жду вызова. Для меня большая честь работать в этом клубе: Бавария – это уровень международного футбола. Как тренер, вы должны отстаивать свою индивидуальность: мне нравится владеть мячом, проявлять творческий подход – и мы также должны быть агрессивными на поле и смелыми.

Меня сейчас ждут самые базовые вещи: работа с игроками, формирование команды. Когда фундамент заложен, приходит успех", – прокомментировал подписание контракта с Баварией Венсан Компани.

За время игровой карьеры Компани выступал за Андерлехт, Гамбург и Манчестер Сити. Именно с Сити Венсан выиграл больше всего трофеев и стал легендой клуба. Кроме Бернли, молодой специалист также работал главным тренером в Андерлехте с 2020 по 2022 год.