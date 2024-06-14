Венгрия – Швейцария: кому прогнозируют победу матчи на Евро-2024

В субботу, 15 июня, состоятся три поединка чемпионата Европы-2024 по футболу. В одном из них Венгрия встретится со Швейцарией.

Венгрия и Швейцария попали в одну группу "А" с хозяйкой турнира Германией и Шотландией. Национальные команды выйдут на футбольное поле арены в немецком Кельне, пишет 24 Канал.

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Вторая встреча в группе "А"

Это будет второй поединок группы "А". Ведь 14 июня Германия и Шотландия своим матчем откроют программу чемпионата Европы-2024.

Обе национальные команды вышли в финальную часть турнира из группового раунда квалификации Евро-2024. Венгрия сделала это с первого места квартета "G", набрав 18 очков в 8-ми турах. Венгры оставили за своей спиной Сербию, Черногорию, Литву и Болгарию.

Швейцария вышла на чемпионат Европы со второй позиции группы "I", пропустив мимо себя только Румынию. Швейцарцы заработали 17 пунктов в 10-ти турах. Зато румынская сборная набрала 22 балла.

Матч Венгрия – Швейцария начнется 15 июня в 16:00 (по киевскому времени). Этот поединок даст старт второму игровому дню на Евро-2024 в Германии. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В рамках подготовки к соревнованиям обе сборные провели ряд товарищеских матчей. И Венгрия, и Швейцария сыграли по два поединка. Венгры уступили на выезде Ирландии 2:1 и переиграли Израиль 3:0.

"Красные кресты" разгромили дома Эстонию 4:0 и расписали ничью 1:1 с Австрией.

У кого лучшие шансы на успех

Эксперты и прогнозисты отдают больше шансов на победу Швейцарии – 41%. В то же время 29% отдают на победу венгерской сборной. Чуть больше 30% ставят на ничью во втором матче группы "А".

Довольно равные шансы на то, что обе сборные порадуют своих сторонников результативными ударами.

Ожидается, что в поединке будет более 7,5 угловых в исполнении обеих команд, 3,5 из которых будут в первом тайме.

Больше всего букмекеры верят в гол от швейцарского нападающего Базеля Зеки Амдуни. Чуть меньше верят в мячи от Ноа Окафора, Квадво Дуаха и Мартина Адама. Доминик Собослаи тоже имеет довольно высокие шансы на забитый гол.