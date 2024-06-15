Сумели удержать преимущество: Швейцария одолела Венгрию на Евро-2024

В субботу, 15 июня, начался второй день Евро-2024. В первом матче встретились Венгрия и Швейцария.

Венгрия – Швейцария 1:3

Голы: Варга, 66 – Дуа, 12, Эбишер, 45, Эмболо, 90+3.

В первом матче второго дня Евро-2024 встретились национальные команды Венгрии и Швейцарии. Это второй поединок Группы "А", пишет 24 канал.

Удачная реализация Швейцарии

С начала первого тайма команды обменивались моментами, однако не смогли успешно завершить атаки.

Уже на 12-й минуте швейцарцы открыли счет в матче. Гол забил Дуа, однако арбитр зафиксировал офсайд. Впоследствии после просмотра VAR забитый мяч все же засчитали.

Первый гол в матче: смотрите видео

После этого команды снова начали поочередно создавать опасные моменты друг для друга. Венгры пытались создать давление на соперника, что иногда им удавалось, однако атаки реализовать они не смогли.

В последнюю минуту первого тайма Айбишер пробил из-за пределов штрафной площади прямо в правый угол ворот. Швейцария сумела увеличить свое отставание.

Видео второго забитого мяча Шверии

Долгожданный момент для Венгрии

Уже с начала второго тайма Швейцария могла записать на свой счет третий гол, однако голкипер венгров спас свою команду.

Впоследствии команды снова начали обмен моментами.

На 63-й минуте Венгрия провела быструю контратаку. Варга забил мяч в ворота швейцарцев головой. Счет стал 1:2.

В течение всего матча команды больше обменивались моментами, а не доминировал кто-то один. В середине второго тайма началась игра на высоких скоростях, после которой пошло много столкновений и фолов.

Под конец Венгрия и Швейцария так и не реализовали созданные опасные моменты.

Однако в дополнительное время швейцарцы увеличили свое преимущество, поставив точку в матче. Эмболо перебросил мяч через голкипера венгров, который вышел из ворот, сделав счет 1:3.

Отметим, что сегодня еще состоятся матчи Испания – Хорватия (19:00) и Италия – Албания (22:00)