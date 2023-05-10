Побоялись назвать агрессора: Венгрия отменила ЧЕ-2023 по фигурному катанию из-за войны в Украине

Полномасштабное военное вторжение России разрушило намерения Венгрии провести чемпионат Европы-2024 по фигурному катанию. Однако первопричину своего отказа венгры почему-то не назвали.

Второй год идет полномасштабная война в Украине, начатая путинской Россией. "Русский мир" разрушил жизнь не только в нашем государстве, но и в соседних.

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Продолжительная война по соседству повлияла на экономику

Так, Венгрия отказалась быть хозяйкой чемпионата Европы-2024 по фигурному катанию. Причина отказа – последствия войны в Украине, которые отразились на экономике центральноевропейской страны. Однако назвать виновника событий – Россию, венгры почему-то побоялись.

"В связи с длительной войной по соседству с нашей страной, ее влиянием на экономику и ценами на энергоносители, которые существенно влияют на конькобежный спорт, Венгерская национальная ассоциация конькобежного спорта после длительного рассмотрения отказывается от чемпионата Европы по фигурному катанию и танцам на льду 202 года.

Ассоциация отказала Международному союзу конькобежцев (ISU) в организации из-за отсутствия надлежащих финансовых ресурсов для организации качественных соревнований", – говорится в официальном заявлении Венгерской национальной ассоциации конькобежного спорта.

Венгрия планировала проведение чемпионата Европы в январе 2024 года. Пока неизвестно, кто станет страной-хозяйкой континентального турнира.

К слову. Правительство Венгрии системно сопротивляется санкциям Евросоюза против России. Соседнее с Украиной государство пытается сохранить торговые отношения с агрессором, особенно в энергетической сфере. Довольно часто премьер-министр Венгрии Виктор Орбан делает антиукраинские заявления по отношению к нашей стране.