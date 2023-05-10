Другий рік триває повномасштабна війна в Україні, яку розпочала путінська Росія. "Руській мір" зруйнував життя не лише в нашій державі, але й в сусідніх.

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Тривала війна по сусідству вплинула на економіку

Так, Угорщина відмовилася бути господаркою чемпіонату Європи-2024 з фігурного катання. Причина відмови – наслідки війни в Україні, які позначилися на економіці центральноєвропейської країни. Проте назвати винуватця подій – Росію, угорці чомусь побоялися.

"У зв'язку з тривалою війною по сусідству з нашою країною, її впливом на економіку та цінами на енергоносії, які суттєво впливають на ковзанярський спорт, Угорська національна асоціація ковзанярського спорту після тривалого розгляду відмовляється від чемпіонату Європи з фігурного катання та танців на льоду 2024 року.

Асоціація відмовила Міжнародному союзу ковзанярів (ISU) в організації через відсутність належних фінансових ресурсів для організації якісних змагань", – йдеться в офіційній заяві Угорської національної асоціації ковзанярського спорту.

Зазначимо, що Угорщина планувала проведення чемпіонату Європи в січні 2024 року. Наразі невідомо, хто стане країною-господаркою континентального турніру.

До слова. Уряд Угорщини системно чинить опір санкціям Євросоюзу проти Росії. Сусідня з Україною держава намагається зберегти торговельні відносини з агресором, особливо в енергетичній сфері. Досить часто прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан робить антиукраїнські заяви щодо нашої країни.