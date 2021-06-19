Венгрия ошеломила Францию на Евро-2020, но Гризманн спас французов от позора: видео

Сборные Франции и Венгрии в субботу, 19 июня, сыграли второй матч на Евро-2020 в группе F. Результат этого матча оказался довольно сенсационным.

Венгрия – Франция 1:1

Голы: Фиола, 45+2 – Гризманн, 66

Матч между сборными Франции и Венгрии состоялся в Будапеште на переполненном стадионе. Поэтому у венгров была значительная поддержка болельщиков.

Сборная Франции в первом матче победила Германию. Венгрия была разгромлена Португалией благодаря дублю Роналду.



Переполненные трибуны на матче в Будапеште / Фото Getty Images

Французские транжиры

Сборная Франции с начала матча бросилась на ворота соперников. Ведь победа гарантировала им выход из группы в плей-офф. Но французские нападающие раз за разом теряли свои моменты – Мбаппе, Бензема и Гризманн за первые 45 минут так и не сумели пробить Гулачи. Семь ударов – и ни одного гола. Правда в ворота мяч летел только один раз.

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Вынужденная замена

В середине первого тайма у венгров происходила вынужденная замена. Адам Салай не смог продолжить игру. Вполне вероятно, что у игрока произошел тепловой удар, ведь в Будапеште во время матча температура воздуха поднялась до +30 градусов Цельсия. Поэтому арбитр даже остановил игру, чтобы игроки смогли попить воды.

Потрясающий гол

Вместе с тем венгры реализовали едва ли не единственную свою голевую возможность в первом тайме. Быстрая контратака закончилась ударом Фиолы, который реализовал свой момент.

Видео гола Фиолы

Спасение Франции

Французов от позора в этом матче (они – действующие чемпионы мира) спас Гризманн. Хотя стоит отдать внимание Льорису и Мбаппе. Голкипер далеко выбил мяч после стандарта, его подхватил Мбаппе. Форвард прострелил, но защитник заблокировал прострел. И мяч улетел к Гризманну, который и сравнял счет.

Видео гола Гризманна

Впоследствии Гулачи еще не один раз спас Венгрию от пропущенных голов. Поэтому матч так и закончился вничью 1:1.

Венгрия набирает первые очки на Евро-2020 и забивает первый гол. И делает ситуацию в группе F еще более запутанной.