Венгерские футболисты празднованием гола ошарашили журналистку: курьезное видео ее реакции

Сборная Венгрии осуществила чуть ли не главную сенсацию Евро-2020, отобрав очки у сборной Франции. Венгерские футболисты очень горячо праздновали гол в ворота французов, чем ошарашили журналистку на трибунах.

Игра между сборными Венгрии и Франции состоялась в Будапеште на переполненной "Пушкаш арене". По данным УЕФА, на игру пришло 55 996 зрителей.

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Венграм удалось открыть счет уже в компенсированное арбитром время в первом тайме. Отличился Фиола. Игроки бросились к трибунам, чтобы вместе с болельщиками отпраздновать первый гол команды на Евро-2020. Там как раз за столом сидела журналистка.

Футболисты настолько горячо праздновали гол, что чуть не разнесли ее рабочий стол. Бутылки с водой они таки сбили.

Да и сама журналистка была ошарашена таким поведением. Но это удивление почти сразу перешло в радость забитого гола.

Смотрите видео празднования гола и удивление журналистки