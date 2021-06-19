Гра між збірним Угорщини та Франції відбулася у Будапешті на переповненій "Пушкаш арені". За даними УЄФА, на гру прийшло 55996 глядачів.

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Угорцям вдалося відкрити рахунок вже у компенсований арбітром час у першому таймі. Відзначився Фіола. Гравці кинулися до трибун, щоб разом з вболівальниками відсвяткувати перший гол команди на Євро-2020. Там якраз за столом сиділа журналістка.

Футболісти настільки палко святкували гол, що мало не рознесли її робочий стіл. Пляшки з водою вони таки збили.

Та й сама журналістка була ошелешена такою поведінкою. Та це здивування мало не одразу перейшло в радість від забитого голу.

Дивіться відео святкування голу та здивування журналістки