Великобритания тоже объявила дипломатический бойкот Олимпиады-2022 в Пекине

Великобритания стала третьей страной, решившей объявить дипломатический бойкот зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Ни одного британского министра или официального лица не будет на соревнованиях.

Бойкот против Пекина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна присоединилась к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине, которые должны состояться в феврале 2022 года.

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По его словам, он не поддерживает спортивный бойкот, но все же британские политики не поедут в Пекин.

Таким образом Великобритания стала третьей страной, объявившей дипломатический бойкот Олимпиады-2022 в Пекине. Первыми это сделали США, впоследствии к ним присоединилась Австралия.

Причиной для бойкота стала ситуация с подавлением прав нацменьшинств в Китае, особенно – уйгуров. Джонсон заявил, что неоднократно поднимал этот вопрос с главой КНР Си Цзиньпином.