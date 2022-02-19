Великобритания потеряла серебро Олимпиады-2020 из-за положительного допинг-теста
Источник:BBC Sport
Команду Великобритании по легкой атлетике лишили серебряной награды Олимпиады-2020 в эстафете 4х100 метров. Причиной такого решения стал допинг-тест одного из членов команды.
Историческая награда для Китая
Наказание касается атлета Чиджинда Уджи. Антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда сообщил о том, что в пробе спортсмена, которую он сдавал во время летних Игр, было обнаружено несколько запрещенных веществ: остарин, похожий по эффекту на тестостерон, и действующий S-23 как стероиды.
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Результаты спортсмена были аннулированы. Поэтому дисквалифицированным будет и результат всей эстафетной четверки Великобритании, которая на Олимпийских играх-2020 в Токио завоевала серебро в 4х100.
Кроме Уджи, медаль потеряют Жарнел Гьюз, Ричард Килти и Нетаниэл Митчелл-Блейк. Для всех четырёх атлетов это была дебютная олимпийская награда.
Теперь серебряная награда Токио достанется представителям Канады, а бронза перейдет атлетам Китая. Для китайцев эта награда будет исторической, поскольку они еще никогда не получали олимпийские медали в этой дисциплине.
Также аннулировали результат Уджи в личном беге на 100 м. Там он не вышел в финал, заняв пятое место в полуфинальном забеге.
Чиджинду Уджи: что известно о спортсмене
- Американец является чемпионом мира 2017 года в эстафете 4х100.
- Уджи – двукратный чемпион Европы в эстафете 4х100 (2016, 2018).
- Также он победитель этапа Бриллиантовой лиги-2017 в Цюрихе в беге на 100 метров.