Великобритания потеряла серебро Олимпиады-2020 из-за положительного допинг-теста

Команду Великобритании по легкой атлетике лишили серебряной награды Олимпиады-2020 в эстафете 4х100 метров. Причиной такого решения стал допинг-тест одного из членов команды.

Историческая награда для Китая

Наказание касается атлета Чиджинда Уджи. Антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда сообщил о том, что в пробе спортсмена, которую он сдавал во время летних Игр, было обнаружено несколько запрещенных веществ: остарин, похожий по эффекту на тестостерон, и действующий S-23 как стероиды.

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Результаты спортсмена были аннулированы. Поэтому дисквалифицированным будет и результат всей эстафетной четверки Великобритании, которая на Олимпийских играх-2020 в Токио завоевала серебро в 4х100.

Кроме Уджи, медаль потеряют Жарнел Гьюз, Ричард Килти и Нетаниэл Митчелл-Блейк. Для всех четырёх атлетов это была дебютная олимпийская награда.

Теперь серебряная награда Токио достанется представителям Канады, а бронза перейдет атлетам Китая. Для китайцев эта награда будет исторической, поскольку они еще никогда не получали олимпийские медали в этой дисциплине.

Также аннулировали результат Уджи в личном беге на 100 м. Там он не вышел в финал, заняв пятое место в полуфинальном забеге.

Чиджинду Уджи: что известно о спортсмене