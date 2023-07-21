Карлсен и FIDE просят за Иванчука: Василия не выпускают из Украины на Кубок мира по шахматам

Один из известнейших наших шахматистов рискует пропустить большое соревнование в Баку, где будут играть и россияне. Шахматная элита вступилась за Иванчука.

В конце июля в Азербайджане стартует Кубок мира по шахматам-2023. Среди более 200 участников соревнования оказались семь представителей Украины.

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Впрочем, участие одного из лучших шахматистов страны Василия Иванчука сейчас под вопросом. 54-летний уроженец Тернопольской области до сих пор не получил разрешение на выезд из Украины.

За Иванчука просит шахматное сообщество

Из-за действия военного положения спортсмены-мужчины могут покидать пределы страны только по спецразрешению от Министерства молодежи и спорта. Впрочем, оно до сих пор не предоставило пропуск для Василия, хотя старт турнира чуть больше чем за неделю.

Поэтому мировая шахматная федерация (FIDE) обратилась к министру спорта Вадиму Гутцайту с просьбой выпустить Иванчука. Также под письмом подписались известные шахматисты, такие как Магнус Карлсен, Фабиано Каруана, Вишванатан Ананд и Хикару Накамура.

Это один из важнейших турниров по шахматам за весь год. Украинский гроссмейстер Василий Иванчук получил специальное приглашение для участия. Он является настоящей шахматной легендой, которую любят болельщики во всем мире. Шахматист много раз прославлял Украину. Для каждого возможность сыграть с ним всегда была причиной особой гордости и удовольствия. Для нас было значительным разочарованием узнать, что министерство отказывается предоставлять Иванчуку специальное разрешение на выезд из страны для участия в Кубке мира. Мы верим, что его участие и игра подарят радость многим украинцам. Просим вас пересмотреть решение и предоставить необходимое разрешение,

– говорится в заявлении FIDE.

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Кто представит Украину

Василий получил вайлдкард от организаторов. Кроме него, на Кубок мира-2023, кроме Василия, должны сыграть еще шесть украинцев:

Владимир Баклан

Юрий Кузубов

Виталий Бернадский

Андрей Волокитин

Антон Коробов

Руслан Пономарев

Последние трое вместе с Иванчуком будут стартовать сразу со второго раунда (1/64 финала). Отметим, что на турнире также должны сыграть шахматисты из России и Белоруссии, но в нейтральном статусе.

Кубок мира-2022 пройдет с 30 июля по 24 августа в Баку. Трое лучших шахматистов получат путевки на турнир претендентов. В этом соревновании будет разыграно право сыграть против действующего чемпиона мира, которым является китаец Динь Лижень.

Главные достижения Василия Иванчука