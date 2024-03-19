Умер эпатажный российский комментатор Василий Уткин

В России умер известный футбольный комментатор Василий Уткин. Телеведущему, актеру и шоумену, не поддерживавшему кремлевский режим, было 52 года.

Известный футбольный комментатор, журналист и телеведущий Василий Уткин ушел из жизни в возрасте 52 лет. У него были серьезные проблемы со здоровьем, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Смерть эпатажного спортивного журналиста произошла в кардиологическом отделении больницы имени Пирогова в Москве. Предварительный диагноз – тромбоэмболия легочной артерии.

Комментировал матчи Евро для Украины и не поддерживал войну: что известно об Уткине

Василий Уткин приобрел большую популярность в середине 1990-х как футбольный комментатор. Нестандартным подходом к комментированию он сразу обратил на себя внимание.

Уткин работал на российских телеканалах НТВ и НТВ-плюс и был ведущим "Футбольного клуба. Он часто брал интервью у украинских футболистов и тренеров. Уткин в свое время даже дружил с Андреем Шевченко.

Украинские телеканалы приглашали Василия Уткина во время больших футбольных событий. В частности, он комментировал матчи Евро-2012. Тогда приглашение русскоязычных комментаторов вызвало неоднозначное восприятие общества.

Во время Евро-2020 Василий Уткин поздравил сборную Украины с выходом в четвертьфинал патриотическим лозунгом. Он потролил пропагандиста Владимира Соловьева и написал: "Слава Украине". Это повлекло за собой скандал в России.

Российский комментатор являлся идеалистом в своих взглядах. Уткин надеялся, что матч Украины и России снимет напряжение между странами. В то же время он не поддержал полномасштабное военное вторжение. 24 февраля 2022 года Уткин назвал самым плохим днем в жизни.