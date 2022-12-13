Ломаченко выложил зашкварное фото со скандальным митрополитом УПЦ МП

Василий Ломаченко продолжает зажигать скандальными публикациями на своей странице в соцсетях. Украинский боксер снова затронул тему религии.

Василий Ломаченко в очередной раз вызвал целую гору критики под новым постом на своей странице в инстаграмме. Украинский боксер выложил фотографию с Митрополитом Запорожского и Мелитопольского УПЦ МП Луки, против которого ввели санкции.

Читайте также Ломаченко поздравил защитников с Днем ВСУ и столкнулся с критикой от украинцев

Пророссийские религиозные взгляды Ломаченко

"Мы не должны обращать внимание на то, кто дает нам задачу, мы должны знать, что любое дело здесь, на земле, во вселенной – дело от Господа, и нам предстоит выполнять его от всего сердца, без остатка. Когда мы так работаем, мы освобождаемся от внутреннего сопротивления. Тогда каждый наш поступок становится на пользу каждому, начиная с членов нашей семьи, всем, с кем бы мы ни находились", – написал боксер.

Следует помнить, что мы работаем по желанию и по воле Божьей, и наша работа принадлежит не начальнику, а Господу. Когда мы это поймем, работа пойдет мирно, без недовольства, потому что нельзя противиться Господу и его воле,

– добавил Ломаченко.

Это уже вторая провокационная публикация в последние дни. 2 декабря Ломаченко выложил фото из процесса выпекания просфуры – маленького литургического хлеба. Боксер обозначил локацию Киево-Печерская лавра, где прошли обыски.

Интересно, что раньше боксер преподавал две части интервью со скандальным Митрополитом Лукой.

Также Василий вызвал гнев после того, как поздравил всех с Днем ВСУ. Сделал Ломаченко на языке оккупанта. Поэтому его подписчики разделились на два лагеря. Были те, кто поддержал боксера, а были те, кто был против такого поста титулованного спортсмена.