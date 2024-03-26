"Ходит на построение в воинскую часть": подробности службы Ломаченко в рядах ВСУ

Бывший чемпион мира Василий Ломаченко в начале военной агрессии вступил в территориальную оборону Белгород-Днестровского. Сейчас известный боксер продолжает службу в армии.

В начале февраля Василий Ломаченко получил разрешение от Министерства обороны на выезд из Украины для подготовки к бою с Джорджем Камбососом. Тогда стало известно, что экс-чемпион мира является солдатом в воинской части.

Читайте также "Он говорит такие же тезисы": Шатерникова вступилась за Ломаченко из-за его позиции о войне

У Ломаченко в воинской части есть свои обязанности

Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова рассказала определенные детали пребывания Ломаченко на военной службе.

Когда Ломаченко не готовится к бою, он находится в Украине, его семья находится здесь. Когда в области есть прилет, он ходит на построение в воинскую часть, где у него есть свои обязанности, которые он выполняет,

– рассказала Шатерникова.

Отметим, что официальной информации о пребывании Василия Ломаченко в рядах ВСУ мало. Сам боксер не комментировал свою службу в воинской части. Только в начале полномасштабной агрессии России было обнародовано фото Ломаченко в форме и с автоматом. Тогда сообщалось, что звездный спортсмен вступил в ряды территориальной обороны родного Белгород-Днестровского.

Бой Василия Ломаченко и австралийца Джорджа Камбососа состоится 12 мая в Австралии. Боксеры определят обладателя чемпионского титула IBF в легком весе.