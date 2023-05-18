Друзья, но не соперники: Ломаченко очень скупо рассказал об общении с Усиком

Украинский боксер Василий Ломаченко мечтает наконец-то стать абсолютным чемпионом мира по боксу. А вот его друг Александр Усик уже был абсолютом в своей карьере.

Василий Ломаченко со второй попытки планирует завладеть всеми поясами легкого дивизиона. Для этого ему нужно победить Девина Хейни.

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Ломаченко: С Усиком не обсуждаем бои

Бывший чемпион мира в трех весовых дивизионах давно дружит с Александром Усиком. Боксеры даже являются кумовьями. В свое время Василий и Александр вместе тренировались, а отец Ломаченко сыграл немаловажную роль в профессиональном росте Усика.

Журналисты на пресс-конференции поинтересовались у Ломаченко, обсуждает ли он с кумом свои поединки. Однако Василий очень скупо рассказал об общении с Усиком.

Нет, никогда. Мы не говорим о боях друг друга. Мы друзья, а не те, кто соперничает друг с другом,

– сказал Ломаченко.

Заочное соперничество Усика и Ломаченко

Напомним, что Александр Усик – первый в истории Украины абсолютный чемпион мира по боксу. Украинец получил все четыре основных пояса крузервейта в 2018 году. После этого Александр поднялся дивизионом выше и претендовал на абсолюта в хевивейте. Однако по прихоти Фьюри бой отменили.

А вот Василий Ломаченко в 2020 году проиграл свой бой за абсолют Теофимо Лопесу. Однако боксер решил во второй раз попытаться завладеть поясами легкого веса. В ночь на 21 мая в Лас-Вегасе на арене MGM Grand украинский боксер проведет бой против абсолютного чемпиона мира Девина Хейни.