С Украиной в сердце: Ломаченко признался, кому посвятит свой следующий бой

Уже 29 октября поклонники бокса увидят возвращение на ринг Василия Ломаченко. Украинец проведет бой против Джемейна Ортиса.

Ломаченко: Я гордо несу знамя всегда, когда выхожу в ринг

Этот поединок на "Madison Square Garden" будет разогревом для Василия Ломаченко перед титульным поединком, который должен пройти в 2023 году. Боксер признался, что посвящает встречу против Джемейна Ортиса всей стране и украинскому народу.

Читайте также Ломаченко заговорил о бое за звание абсолютного чемпиона мира

Ломаченко рассказал о своей патриотической позиции.

Хочу посвятить это сражение всему моему украинскому народу. Я гордо несу знамя всегда, когда выхожу в ринг,

– заверил Василий.

Украинский боксер очень рад своему возвращению на ринг. Ломаченко назвал свою боксерскую цель и рассказал о месте, где будет проходить поединок.

Люблю этот спорт. Очень рад возвратиться. Моя цель – стать абсолютным чемпионом мира в легком весе, но я не буду воспринимать Джемейна Ортиса легкомысленно. "Madison Square Garden" и театр "Hulu" были особыми местами в моей карьере. С нетерпением жду, чтобы после 29 октября осталось больше чудесных воспоминаний,

– ответил боксер.

Это будет первое сражение украинца почти после годового перерыва. Напомним, что после 24 февраля Ломаченко сменил бокс в защиту страны в войне против России. Василий даже отказался от титульного поединка против Джорджа Камбососа, тогда еще владевшего званием абсолютного чемпиона мира в легком весе.