Тренер американского боксера Джервонти Дэвиса сравнил Ломаченко с Байденом

Много разных слухов и сообщений ходит о бое Василия Ломаченко с Джервонтой Дэвисом. До сих пор не утихают страсти вокруг боя, тренер Дэвиса "подливает масла в огонь".

Тренер чемпиона мира по версии WBA Кенни Эллис снова пошутил над украинским боксером Василием Ломаченко. Он сравнил украинца с действующим президентом США Джозефом Байденом.

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Пост Эллиса о Ломаченко

В своем Инстаграме тренер Кенни Эллис выложил сторис с фотографией Байдена и подписью "Ломаченко уходит в отставку".

Недавно, 21 июля, 46-й президент Соединенных Штатов Америки заявил, что выходит из предвыборной гонки. До этого сообщали, что Ломаченко прекратил переговоры по бою с Джервонтой Дэвисом.

Также Эллис заявил, Ломаченко выберет лучше пойти воевать, а не драться с Джервонтой Дэвисом. Американский боксер захотел поединок с Ломаченко после победы над Фрэнком Мартином. Была информация, что недостаток мотивации стал причиной отказа Василия от боя.

Популярный американский журнал The Ring выставил свой титул на бой между Ломаченко и Дэвисом.

Напомним, что в мае 2024 года Василий Ломаченко провел бой против Джорджа Камбососа. Украинец эффектно отправил австралийца в нокаут и получил пояс IBF в легком весе.