При одном условии снова станет "львом": Кравец покинет Ворсклу ради родного клуба

Летом полтавская Ворскла может потерять левого защитника Василия Кравца. Футболист может вернуться в родной клуб города Льва.

Журналист Дмитрий Венков сообщил, что Василий Кравец близок к возвращению во львовские Карпаты, которые борются за выход в УПЛ. У защитника уже есть договоренности с руководством Ворсклы относительно своего будущего.

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Возвращение в родной клуб

Портной станет полноценным футболистом Карпат, если "львы" по итогам сезона-2022/2023 повысятся в классе. Василий намерен снова надеть зелено-белую футболку родного клуба.

Хотя его контракт с полтавским клубом истекает 30 июня 2025 года.

Телеграмм-канал Карпат уже тоже подхватил эту информацию о вероятном возвращении Кравца во Львов.

Любопытно! Портного могло не быть в Ворскле, ведь у Василия был вариант с возвращением в Карпаты. Но тогда сам футболист решил, что не будет переходить в команду, выступающую в Первой лиге Украины. Это было бы шагом назад в карьере 25-летнего левого защитника.

Карпаты играют с командами верхушки в борьбе за выход в Украинскую Премьер-лигу. Команда Андрея Тлумака идет на 4-м месте среди 8 клубов, имея в своем активе 13 баллов. До третьего ЛНЗ, с которым в предыдущем туре расписали мировую 1:1, отставание в 2 очка.

Четвертая позиция позволяет Карпатам побороться за повышение в классе из-за стыковых матчей.

Уже 29 апреля львы сыграют на выезде против лидера Первой лиги Оболонь. Начало встречи на "Оболони-Арене" в 15:30.

Ворскла в сезоне-2022/2023 идет на 7 месте, имея в своем активе 29 пунктов.

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