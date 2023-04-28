При одном условии снова станет "львом": Кравец покинет Ворсклу ради родного клуба
Источник:телеграмм-канал Дмитрия Венкова
Летом полтавская Ворскла может потерять левого защитника Василия Кравца. Футболист может вернуться в родной клуб города Льва.
Журналист Дмитрий Венков сообщил, что Василий Кравец близок к возвращению во львовские Карпаты, которые борются за выход в УПЛ. У защитника уже есть договоренности с руководством Ворсклы относительно своего будущего.
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Возвращение в родной клуб
Портной станет полноценным футболистом Карпат, если "львы" по итогам сезона-2022/2023 повысятся в классе. Василий намерен снова надеть зелено-белую футболку родного клуба.
Хотя его контракт с полтавским клубом истекает 30 июня 2025 года.
Телеграмм-канал Карпат уже тоже подхватил эту информацию о вероятном возвращении Кравца во Львов.
Карпаты играют с командами верхушки в борьбе за выход в Украинскую Премьер-лигу. Команда Андрея Тлумака идет на 4-м месте среди 8 клубов, имея в своем активе 13 баллов. До третьего ЛНЗ, с которым в предыдущем туре расписали мировую 1:1, отставание в 2 очка.
Четвертая позиция позволяет Карпатам побороться за повышение в классе из-за стыковых матчей.
Уже 29 апреля львы сыграют на выезде против лидера Первой лиги Оболонь. Начало встречи на "Оболони-Арене" в 15:30.
Ворскла в сезоне-2022/2023 идет на 7 месте, имея в своем активе 29 пунктов.
Главное о футбольной карьере Василия Кравца
- Воспитанник львовского футбола, благодаря хорошей игре во взрослой команде Карпат зарекомендовал себя и в 2017-м перешел на правах аренды в испанское Луго.
- В футболке "львов" провел 35 матчей.
- Впоследствии стал полноценным футболистом этого испанского коллектива.
- Также поиграл в аренде Леганес, хихонский Спортинг и польский Лех.
- Являлся полноценным футболистом Леганеса.
- В сентябре 2022 подписал контракт с полтавской Ворсклой.
- В текущем сезоне Кравец уже отыграл за ворсклян 17 матчей, в которых забил 3 гола и отдал столько же ассистов.