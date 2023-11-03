Брату Сергея Бубки сообщили о подозрении из-за торговли топливом с террористами: детали скандала

Василий Бубка обвиняется в сотрудничестве с оккупантами через компанию "Монблан". С 2014 года она была зарегистрирована в Волновахе, но в этом году появилась в реестре РФ.

В прошлом году Национальный Олимпийский комитет Украины покинул Сергей Бубка. Известный легкоатлет возглавлял организацию неизменно с 2005 года.

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Подозрение брату Бубки

С началом полномасштабной войны Бубка не раз попадал в скандалы, где его ловили на не слишком патриотических поступках. Сергей скрылся за границу и больше месяца молчал о нападении России.

А когда нужно было что-то говорить, начал открещиваться общими словами и избегать обвинений России в геноциде. Более того, Бубку обвинили в торговле с оккупантами из-за его брата Василия, который находится в Донецке.

Эта история получила продолжение. Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении Василию Бубке, обвинив в коллаборационной деятельности и содействии террористической организации.

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В чем обвиняют Бубку

Расследование обнародовало информацию, что Сергею и Василию Бубке принадлежит компания "Монблан", продающая топливо террористам, работая на оккупированных территориях. В 2023 году фирму зарегистрировали в российском реестре юридических лиц.

Сам же Сергей заявлял, что нет ни одного бизнеса в России и на оккупированных территориях, а расследование назвал кампанией по уничтожению его репутации. При этом Бубка остается членом НОК Украины, в то время как президентом был избран его друг Вадим Гутцайт.