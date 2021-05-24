Вашингтон с поражения стартовал в первом матче плей-офф в карьере Леня: видео

Вашингтон 23 мая сыграл первый матч плей-офф против Филадельфии. Клуб Алексея Леня уступил сопернику.

Филадельфия – Вашингтон 125:118 (27:28, 34:34, 38:31, 26:25)

Вашингтон с поражения начал плей-офф. Лишь в первой четверти гостям удалось уйти с площадки победителями. У второй команды расписали мировую. А вот две следующие были в пользу Филадельфии.

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Время в футболке Вашингтона получил украинский центровой Алексей Лень. Баскетболист провел на паркете 16 минут 11 секунд. За это время он набрал 16 очков и сделал 3 подбора, также запомнился одной потерей мяча и 3 персональными фолами.

Первый поединок плей-офф в карьере Леня выдался неудачным для команды. Но украинец продемонстрировал хорошую игру. До этого матча в этом сезоне украинский центровой отыграл 57 матчей за Вашингтон, в 40 из которых выходил в стартовой пятерке. Средняя статистика украинца в составе клуба составила 7.1 очка и 4.4 подбора за почти 16 минут на площадке.

Следующая встреча между этими клубами состоится 27 мая. Хозяином снова будет Филадельфия.

Филадельфия – Вашингтон видеообзор