"Ему просто ничего не нужно": легенда Динамо разнес работу Луческу во главе киевлян

Киевское Динамо вообще не поражает своей игрой в первой части сезона УПЛ-2023/2024. Это единственный футбольный фронт, где бело-синие продолжают свои выступления, ведь из Кубка и Лиги конференций уже вылетели.

Все больше критики льют на Мирчу Луческу из-за провальных выступлений Динамо. Похоже, румын исчерпал себя как тренер в киевском клубе. После 12 туров динамовцев, которые перед сезоном УПЛ-2023/2024 говорили о чемпионских амбициях, идут на 7-м месте, набрав 16 баллов. Однако с такой нынешней игрой далеко не уедешь.

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Ващук: Я этого не понимаю, этого у Динамо не было никогда

Легенда киевского гранда Владислав Ващук оценил нынешнее состояние Динамо и прокомментировал конфликты во внутренней "кухне" киевлян.

Не знаю даже, как прокомментироваться. Однажды очень льют на Динамо – Динамо не готово, конфликты внутри команды, тренера с игроками. Я этого не понимаю, этого у "Динамо" не было никогда. Конфликты бывали, но они так не вылезали, как сегодня. Я не понимаю, когда тренер уже в клубе много лет, и здесь конфликты. Что-то здесь не то,

– заявил бывший футболист.

Также бывший защитник "бело-синие" рассказал, чего не хватает команде "Мистера", чтобы получать нужный результат и воплощать планы о "золоте" УПЛ.

По его мнению, нынешняя команда Динамо нет всего, чем вообще славится этот украинский клуб из столицы. Со временем у киевлян изменился стиль игры, от кардинально отличающийся от того, какой был в лучшие времена Динамо. Футболисты не выдерживают тех нагрузок, которые нужно делать, чтобы побеждать в каждой игре.

Ващук довольно резко оценил работу румынского наставника во главе Динамо, которую со старта разнесли болельщики киевлян, просто не понимавших, как бывший тренер Шахтера может прийти к рулю их любимой команды.

Никак. Я его работы не вижу. Я вижу, что ему просто ничего не нужно, он просто что-то решает там за счет опыта, так сказать, что-то там делает. Я не понимаю, куда он это ведет, и что это будет. Если сравнить 12 лет в Шахтере, где он работал, и 12 лет в Динамо, то это будут два европейских клуба с разным стилем игры – но одним тренером. Я не понимаю, как это возможно. Значит, что-то изменилось в футболе. Я в другом футболе был,

– ответил Ващук.

Впереди Динамо как раз украинское "Классическое" против Шахтера, которое откроет программу 13-го тура УПЛ-2023/2024. Понятно, за кого в этой встрече будет болеть Ващук, но он не стал делать смелых прогнозов на киевлян. Бывший футболист лишь добавил, что в любое время его сердце будет вместе с Динамо.

Украинское "Классическое" Динамо – Шахтер состоится 3 ноября в 17:00.

Владислав Ващук провел в футболке Динамо 357 поединков, в которых забил 15 голов и отдал один ассист. Это самое большое количество сыгранных матчей в карьере бывшего защитника за один клуб. Также получил с киевлянами 15 трофеев.

Отметим, что "Мистеру" досталось и от другой легенды Динамо Олега Лужного.