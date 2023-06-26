Сбежала от диктаторских действий Путина: топовая российская теннисистка сменила гражданство
Источник:WTA
На одну патриоту "большой страны" стало меньше. Варвара Грачева больше не будет представлять на теннисных соревнованиях Россию.
В профиле Варвары Грачевой на сайте Женской ассоциации тенниса появился флаг Франции. Теннисистка давно живет и тренируется в этой европейской стране.
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Но русскую душу из нее уже не выгонишь
22-летняя теннисистка наконец-то добилась своего и лишилась российского паспорта. О таких планах Грачевой стало известно еще в конце марта 2023 года.
Тогда отмечалось, что полномасштабное вторжение России в Украину не является основным фактором изменения гражданства Грачевой. В 2022 году Варвара успешно сдала тест на знание французского языка.
Вот подтверждение с сайта WTA:
Варвара Грачева сменила гражданство России / Скриншот из WTA
Коротко о теннисистке, лишившейся российского гражданства
- Варвара Грачева – 43-я ракетка мира, которая в 2023 году не завоевала ни одного трофея. Заработала 541 тысячу долларов призовых.
- В общей сложности за карьеру бывшая россиянка не завоевала ни одного кубка и заработала более 2 миллионов призовых.
- Лучшей позицией Варвары в рейтинге WTA является 42-е место, которое было 29 марта 2023 года.