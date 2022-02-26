В Варшаве выстроилась очередь из желающих сдать кровь для украинских военнослужащих

Весь цивилизованный мир выражает свою поддержку Украине. В Польше еще раз протягивают руку помощи украинцам.

На стадионе "Легия", который в Варшаве, выстроилась длинная очередь, желая сдать кровь для нуждающихся в Украине.

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Видео со стадиона "Легия"

Польша активно продолжает поддерживать Украину. Ранее президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил, что сборная не собирается играть против России в стыковом матче отбора чемпионата мира-2022.

Команды должны встретиться 24 марта. Также сообщалось, что матч пройдет на нейтральной территории.

Президент Польши Анджей Дуда также поддержал решение национальной команды и подчеркнул, что "с бандитами нечего играть".