Вариант проведения чемпионата в западных областях Украины – возможен, – Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о возможных вариантах проведения чемпионата Украины в следующем сезоне. По его словам, он может пройти в западных областях Украины.

Павелко: Хочется, чтобы быстрее отстроилась Украина

Решение о начале нового сезона будет принято сразу после победы Украины, уверяет Павелко. Первые матчи могут быть проведены на западе Украины.

До теми Чемпіонат України з футболу достроково закінчений

Когда мы по всей стране отпразднуем победу над рашистами, обязательно будет принято решение о старте следующего чемпионата. И тогда как вариант будем рассматривать его начало на Западе Украины. Где все клубы приедут и отыграют первый круг, или вообще весь чемпионат,

– сказал глава УАФ.

"Вариант проведения чемпионата в западных областях Украины – возможен. Но хочется, чтобы как можно быстрее отстроилась Украина, все наши города и в целом, вся страна вернулась к мирной жизни. К жизни, в которой болельщики с детьми будут приходить на футбол и будут болеть за свои команды", – добавил Павелко.