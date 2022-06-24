Вам никогда не понять нас, – Бех-Романчук жестко раскритиковала российскую легкоатлетку
Источник:інстаграм Марини Бех-Романчук
Российская ракета уничтожила спортивный комплекс в центре Харькова. В нем часто тренировались спортсмены олимпийской сборной Украины.
Бех-Романчук: Вы не в оккупации изверов
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук обратилась к своей "коллеге по цеху" из России Марии Ласицкене. Она опубликовала видео разрушительного комплекса и написала текст русской.
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"Как думаешь, девушки по сектору смогут хорошо подготовиться в этом манеже к следующему зимнему сезону? Вам никогда не понять нас! Вы спите спокойно и сладко, едите хорошо!
Мама, папа – дома, дети не умирают, у вас есть все лекарства и вы не в оккупации извергов (которые убивают, насилуют, грабят). Но я уверена, что все понесут наказание (включая молчащих). И расплата будет страшна за эту боль и все то, что делает ваш российский изверг", – написала Марина.
Бех-Романчук обратилась в Ласинкене / Сриншот
Что известно о российской спортсменке
- В начале июня Ласицкене обратилась к главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху. Она раскритиковала его в "трусости" из-за введенных санкций в отношении российских атлетов.
- Легкоатлетка уверяет, что не все атлеты в России поддерживают войну, что они также страдают из-за действий своей страны. Однако россиянка не отказалась от своего военного звания.
- Легкоатлетка является офицером армии страны-агрессора, она является капитаном ВС РФ. На прошлых выборах Ласицкене-Кучина также была доверенным лицом президента Владимира Путина.
- Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко прокомментировала обращение Ласинкене.