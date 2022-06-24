Вам никогда не понять нас, – Бех-Романчук жестко раскритиковала российскую легкоатлетку

Российская ракета уничтожила спортивный комплекс в центре Харькова. В нем часто тренировались спортсмены олимпийской сборной Украины.

Бех-Романчук: Вы не в оккупации изверов

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук обратилась к своей "коллеге по цеху" из России Марии Ласицкене. Она опубликовала видео разрушительного комплекса и написала текст русской.

До теми Тут готували олімпійців: росіяни вдарили ракетами по спорткомплексу у Харкові, будівля знищена

"Как думаешь, девушки по сектору смогут хорошо подготовиться в этом манеже к следующему зимнему сезону? Вам никогда не понять нас! Вы спите спокойно и сладко, едите хорошо!

Мама, папа – дома, дети не умирают, у вас есть все лекарства и вы не в оккупации извергов (которые убивают, насилуют, грабят). Но я уверена, что все понесут наказание (включая молчащих). И расплата будет страшна за эту боль и все то, что делает ваш российский изверг", – написала Марина.



Бех-Романчук обратилась в Ласинкене / Сриншот

Что известно о российской спортсменке