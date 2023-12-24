Наказан за провал: игроки Наполи забыли тренера на стадионе после проигрыша Роме – фото курьеза

Вальтер Маццари не успел на командный автобус после игры на "Стадио Олимпико". Коучу пришлось вызвать такси и ехать на нем в другой город в двух сотнях километров.

В чемпионате Италии подошел к концу 17 тур Серии А. В центральной игре уик-энда действующий чемпион турнира Наполи приехал в гости к Роме Жозе Моуриньо.

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Игра сложилась крайне неудачно для "партенопеев". Наполи уступил 0:2, а также доигрывал встречу в меньшинстве из-за красных карт Политано и Осимхена.

После матча произошел курьезный инцидент с наставником гостей Вальтером Маццари. Командный автобус с игроками покинул стадион, а потом выяснилось, что он забыл на арене самого Маццари.



Маццари на парковке стадиона Ромы / Marca

Вальтера увидели на парковке "Стадио Олимпико" с чемоданами в ожидании такси. СМИ предполагают, что команда не дождалась тренера из-за большого количества интервью.

Как бы там ни было, Маццари дождался такси и преодолел на нем более двухсот километров. До Неаполя коуч добрался только на следующий день утром.

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