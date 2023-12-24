Наказан за провал: игроки Наполи забыли тренера на стадионе после проигрыша Роме – фото курьеза
Источник:Marca
Вальтер Маццари не успел на командный автобус после игры на "Стадио Олимпико". Коучу пришлось вызвать такси и ехать на нем в другой город в двух сотнях километров.
В чемпионате Италии подошел к концу 17 тур Серии А. В центральной игре уик-энда действующий чемпион турнира Наполи приехал в гости к Роме Жозе Моуриньо.
По теме Несмотря на роковую обрезку: Малиновский помог Дженоа отобрать очки у Ювентуса
Игра сложилась крайне неудачно для "партенопеев". Наполи уступил 0:2, а также доигрывал встречу в меньшинстве из-за красных карт Политано и Осимхена.
После матча произошел курьезный инцидент с наставником гостей Вальтером Маццари. Командный автобус с игроками покинул стадион, а потом выяснилось, что он забыл на арене самого Маццари.
Маццари на парковке стадиона Ромы / Marca
Вальтера увидели на парковке "Стадио Олимпико" с чемоданами в ожидании такси. СМИ предполагают, что команда не дождалась тренера из-за большого количества интервью.
Как бы там ни было, Маццари дождался такси и преодолел на нем более двухсот километров. До Неаполя коуч добрался только на следующий день утром.
Читайте также Показал себя в еврокубках: клубы из Германии и Италии хотят подписать вундеркинда.
Турнирное положение в Серии А
- поражение от Ромы стало для Наполи третьим за последние четыре матча в Серии А
- неаполитанцы упали на седьмое место, имея 27 баллов
- расстояние от топ-четверки составляет четыре балла, а от лидера Интера - 17
- вместо этого Рома смогла подняться на шестую ступеньку, оказавшись в одном балле впереди Наполи.
- в следующем туре римляне сыграют против Ювентуса, а Наполи примет Монцу