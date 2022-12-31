Дубль Бензема принес победу Реалу над Вальядолидом: видеообзор матча Ла Лиги

После перерыва в Испании возобновился чемпионат Ла Лиги. В матче 15-го тура Вальядолид принимал на своем поле мадридский Реал.

Вальядолид – Реал 0:2

Голы: Бензема, 83, (с пен.), 89

В отчетном поединке игровое преимущество было за подопечными Карло Анчелотти. Футболисты "галактикос" больше владели мячом и чаще наносили удары по воротам Жорди Масипа.

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Бензема делает результат

Героем матча стал французский нападающий королевского клуба Карим Бензема, который в конце поединка оформил дубль в ворота Вальядолида.

За десять минут до завершения матча защитник хозяев Хавьер Санчес сыграл рукой в своей штрафной. Поначалу арбитр не желал ставить одиннадцатиметровый, но после просмотра VAR изменил свое решение. Кроме того, за споры с рефери красную карточку получил Серхио Леон – нападающий Вальядолида.

К отметке подошел Бензема и четко отправил мяч в левый нижний угол ворот. А через несколько минут француз сделал счет 2:0 в пользу "сливочных".

Обладатель "Золотого мяча" выиграл борьбу у двух защитников Вальядолида и из пределов штрафной пробил в левый нижний угол ворот Масипа.

Кстати, украинский голкипер Реала Андрей Лунин провел весь матч на скамейке запасных.

Видеообзор матча Вальядолид – Реал

Благодаря этой победе "галактикос" опередили одно очко Барселону и вышли на первое место в турнирной таблице.

Каталонцы в субботу, 31 декабря, смогут обойти "сливочных". Команда Хави будет принимать Эспаньол.