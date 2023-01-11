11-летняя чемпионка мира по шашкам закупила и передала инверторы для бойцов ВСУ на передовой

Валерия Ежова уже не в первый раз помогает военным и благотворительным фондам благодаря своей игре. Девушка придумала интересный способ, как собирать донаты из прохожих.

После полномасштабного вторжения России в Украину наши спортсмены собрались вокруг помощи ВСУ. Кто пошел с оружием в руках защищать нашу независимость, другие помогают в гуманитарном и финансовом плане.

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Не остаются в стороне и самые молодые представители спорта Украины. В Киеве свою помощь армии предоставила 11-летняя чемпионка мира по шахматам Валерия Ежова.

Девушка закупила и передала преобразователи напряжения (инверторы) для связистов 112-й бригады Территориальной обороны ВСУ. Собрать средства на приборы Валерия смогла с помощью игры в шашки с прохожими. Проигравшие ей соперники должны были задонатить на армию.

Эта идея пришла девочке после того, как ее родные бабушка и дедушка оказались под оккупацией в Бучанском районе. Еще с лета школьница активно помогает благотворительным фондам, передавая все собранные деньги. На этот раз бойцы обратились к ней напрямую.

Это способы для надежного обеспечения связи в подразделениях. Такие инверторы позволяют получить чистый ток, когда нет света или питания от генератора. Я благодарю родителей, которые воспитали эту девочку и дали правильный вызов обществу. Все мы вместе работаем и делаем что-то полезное,

– так выразил свою благодарность военнослужащий 131 батальона.

Валерия также провела сеанс одновременной игры в шашки с начальником штаба 112-й бригады Владимиром Валковым и главой госадминистрации Дарницкого района Николаем Калашником.

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Победа была за чемпионкой, но она успела поделиться с соперниками своими секретами успеха. Также такие сеансы девушка устраивает в разных торговых центрах.