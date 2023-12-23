Мечта каждого фаната футбола: Залужный и Месси обменялись подарками

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил от лучшего футболиста мира Лионеля Месси футболку с автографом. Месси же получил журнал с автографом украинского генерала.

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси, выступающий за американский Интер Майами, обменялся подарками с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Об этом рассказал харьковский меценат Юрий Сапронов, ставший "медиатором" между Месси и Залужным.

Читайте также: Новый звездный одноклубник для Кривцова: Интер Майами подписал эксфорварда Барселоны

Сапронов передал Залужному памятный подарок от лучшего футболиста мира

Сапронов с помощью украинского легионера Интер Майами Сергея Кривцова смог попасть на тренировку команды и встретиться с Месси. Лионель передал через Сапронова залужному свою игровую футболку, оставив именной автограф с именем Залужного – "Valery".

В ответ Месси получил экземпляр журнала Times с Залужным на обложке и автографом главного героя материала.

"Имел честь встретиться и поговорить вчера с мудрым генералом. С Человеческим генералом. Не впервые, хотелось бы чаще, но не злоупотребляю. Потом, после победы хвастаться фото. Оказывается, план ВСУ на 2024 год висит на самом видном месте. Я ничего не просил. , ничего не подписывал… Слушал, слушал и слушал…

Да, передал Валерию Федоровичу игровую футболку с подписью Месси. Когда я был в Майами, я обычно был на матчах Интер Майами, и благодаря нашему Сергею Кривцову, конечно, проник на тренировку. Лео с уважением подписал", – написал Сапронов.

Напомним, Лионель Месси считается одним из самых лучших футболистов за всю историю футбола. 36-летний аргентинец выиграл все самые престижные титулы в футболе – как на клубном уровне, так и со сборной Аргентины.